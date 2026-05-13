Événement : Le Littérature Live prend le pouvoir 

Le Littérature Live 2026, organisé par la Villa Gillet, se déroulera du 18 au 29 mai, dans Lyon et sa région. Axé particulièrement sur les pouvoirs et l’influence de la littérature dans le monde actuel, l’événement international réunira plus de quatre-vingts intervenants – écrivains, artistes, traducteurs, journalistes et critiques – dans une vingtaine de lieux partenaires.

Plus encore depuis que la Fête du Livre de Bron a baissé le rideau, le Littérature Live est devenu l’événement incontournable pour les passionnés de littérature. L’édition 2026 se penchera spécialement sur le pouvoir que représente la littérature dans l’époque qui est la nôtre, particulièrement incertaine, violente et trouble.

Pour ausculter notre modernité à travers la fiction contemporaine, une soixantaine d’auteurs (dont l’Américain John Boyne, l’Ukrainienne Sofia Andrukhovych, les Français Tristan Garcia, Nathacha Appanah et Christian Boltanski) est attendue à la Villa Gillet. Mais aussi dans les différents lieux partenaires (Subs, opéra de Lyon, Célestins, musée des Beaux-Arts, théâtre de la Croix-Rousse, Goethe-Institut, etc.).

Tchèques alors !

En lien avec la présence de la Tchéquie comme invitée d’honneur à la Foire du livre de Francfort, la manifestation consacre un focus spécifique à la scène littéraire tchèque. Avec des lectures franco-tchèques et des conversations avec Zuzana Ríhová, Lenka Elbe, Magdaléna Platzová, Étienne Kern et Ismaël Jude. Cet éclairage particulier s’accompagne de rencontres avec des acteurs de la chaîne du livre (musée de la Littérature de Prague, Centre du livre tchèque et traducteurs).

Étudiants et exercices pratiques

Le festival développe un important volet éducatif et participatif : ateliers d’écriture et master class, coups de cœur lycéens, webradio animée par des étudiants et lycéens, projets d’éducation artistique, ateliers de traduction multilingues (anglais, français, italien).

Découvertes et têtes d’affiche

Le Littérature Live est fidèle à son choix qui consiste à privilégier les écrivains prometteurs mais dont le nom est encore souvent inconnu du grand public. Afin de pousser les festivaliers à la découverte et à la rencontre d’univers littéraires nouveaux. Mais il y a aussi quelques grands noms de la littérature contemporaine. Et des Lyonnais (Wendy Delorme, Étienne Kern, Pierre Péju, Richard Gaitet) !

Les temps forts

Soirée d’ouverture avec Nathacha Appanah

C’est l’écrivaine franco-mauricienne Nathacha Appanah qui sera mise à l’honneur lors de la soirée d’ouverture du Littérature Live, lundi 18 mai.

Lors d’un grand entretien consacré à son parcours et à son œuvre, elle évoquera Tropique de la violence, son roman sorti en 2022 et adapté au cinéma par Manuel Schapira. Mais aussi La Nuit au cœur, l’histoire à la fois belle et terrifiante, inspirée par des faits réels, de trois femmes victimes de violences conjugales.

Le roman a obtenu pas moins de trois prix, le Femina, le Goncourt des lycéens et le Renaudot. L’entretien sera ponctué de nombreuses lectures.

• L’écriture au cœur, entretien avec Nathacha Appanah. Lundi 18 mai au théâtre de la Croix-Rousse

Ombrageuse Amérique

L’Amérique, entre lumière et ténèbres. Voilà un titre de conversation qui doit sans doute autant à l’actualité américano-trumpo-mondiale qu’à l’œuvre du même nom de Bret Anthony Johnston, présent lors de cette soirée aux côtés de Dinaw Mengestu (Quelqu’un comme nous), Donald Ray Pollock (Knockemstiff, Ohio) et Ben Shattuck (La Forme et la couleur des sons).

Un roman sur l’exil (Mengestu), un Roméo et Juliette version disciples de David Koresh, Waco 93 (Johnston), un recueil de nouvelles cruel et désenchanté (Pollock), un récit historique adapté au cinéma sur des collecteurs de chansons (La Forme et la couleur des sons) composent un tableau impressionniste et impressionnant de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui, rêveuse à l’extrême et désillusionnée à l’avenant, violente toujours, d’une façon ou d’une autre. La soirée promet d’être passionnante.

• L’Amérique, entre lumière et ténèbres – Le mercredi 20 mai à 19 h aux Subs

Ismaël Jude : Le pouvoir des fleurs

C’est avec une œuvre bien singulière que revient Ismaël Jude, baptisée Une Vie de jasmin. Soit la vie de Jasmine, jeune fille, fille-fleur, possédant le don de fertiliser la terre sous ses pas et l’histoire de la manière dont ce don est accepté par sa famille et la société.

Un conte, une fable, un mythe peut-être, une œuvre poétique en tout cas, qui fait suite à Psychanalyse des fleurs, dispositif olfacto-textuel en six stations créé par l’auteur en 2023 avec la parfumeuse Kitty Shpirer.

En bouturant botanique et érotique (les fleurs pratiquent une sexualité sans langage), Jude produit une fable contemporaine qui convoque autant le mythe de Perséphone qu’Une Vie de Maupassant.

Ismaël Jude participera à la conversation ponctuée de lectures, baptisée Les métamorphoses de l’étrange, aux côtés d’auteurs franco-tchèques.

• Les métamorphoses de l’étrange. Lectures croisées franco-tchèques – Le jeudi 21 mai à 19 h 30 aux Subs

La possibilité d’autres récits : la “fiction-panier”

C’est une formidable conversation qui s’annonce avec Aurélie Thiria-Meulemans (traductrice et maîtresse de conférences) et deux Lyonnais : Wendy Delorme, poétesse et romancière, et Richard Gaitet, écrivain et journaliste.

Le dialogue se nouera autour de la réédition récente de textes d’Ursula Le Guin, dont le cycle de Terremer est considéré comme un chef-d’œuvre du genre fantasy. Il portera aussi sur la “fiction-panier”, cette possibilité d’autres récits en dehors des structures narratives traditionnelles : vie ordinaire, fragments du quotidien, matérialités ou oralités.

• La possibilité d’autres récits : la “fiction-panier” – Vendredi 22 mai aux Subs

Lire l’époque au miroir de la fiction : autour de Philip Roth, un grand entretien avec Marc Weitzmann

Le grand entretien prévu avec Marc Weitzmann pourrait bien être l’un des événements les plus stimulants du Littérature Live.

Ne serait-ce que parce que l’écrivain, critique et journaliste fait entendre une voix dissonante dans notre paysage médiatique et littéraire. Il en a récemment payé le prix puisque son émission hebdomadaire Signes des temps, sur France Culture, a été brutalement déprogrammée.

Mais le sujet de son intervention sera surtout son – passionnant – dernier ouvrage, La Part sauvage.

Une plongée dans l’œuvre et l’époque de Philip Roth qui éclaire autant l’Amérique d’aujourd’hui que celle d’hier.

On y retrouve la volonté de Philip Roth, partagée par Marc Weitzmann, d’aller à l’encontre du politiquement correct (devenu le wokisme aujourd’hui) et de tous les conformismes.

• Lire l’époque au miroir de la fiction : autour de Philip Roth, entretien avec Marc Weitzmann – Mercredi 27 mai à l’opéra de Lyon