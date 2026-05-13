Vue aérienne de la Gigafactory SymphonHy de Symbio, le plus grand site dédié à la production de piles à combustible hydrogène en Europe (@Symbio)

L'entreprise Symbio, située à Saint-Fons, fleuron des piles à hydrogène, fait face à de nombreuses suppressions d'emplois. Un plan social doit être signé ce mercredi 13 mai.

C'est un cataclysme pour Symbio. Malgré de longues négociations, permettant de sauver deux emplois supplémentaires, 356 salariés de la société spécialisée dans les piles à hydrogène, devront quitter la plateforme de Saint-Fons, située au sein de la Vallée de la chimie. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit également être signé ce mercredi 13 mai rapportent nos confrères du Progrès.

Cela fait déjà plusieurs semaines que les syndicats tentent d'assurer "une sortie digne". Depuis 2022, Symbio a reçu plus de 350 millions d'euros d’aides publiques, mais la défection du constructeur automobile Stellantis, troisième actionnaire de la société (après Forvia et Michelin) et principal client de Symbio, a entraîné la chute des commandes.

Actuellement, trois ans de fonctionnement du site sont assurés par les deux derniers actionnaires.

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