Villefranche-sur-Saône : un homme blessé au couteau près d’un bar

Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un trentenaire a été hospitalisé mardi soir après avoir été poignardé à Villefranche-sur-Saône.

Un homme a été pris en charge par les secours mardi 12 mai vers 18h15 à Villefranche-sur-Saône après avoir reçu un ou plusieurs coups de couteau. Selon nos confrères du Progrès, la victime s’est présentée devant un bar situé à l’angle de la route de Frans et de la rue Émile-Zola, souffrant d’une profonde blessure au bras.

Selon le témoignage du commerçant qui a donné l’alerte, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, était conscient mais ne parlait pas français. Les circonstances exactes de cette agression restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte.