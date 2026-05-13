Une fois n’est pas coutume, c’est l’Orchestre de l’Opéra de Lyon qui s’invitera à l’Auditorium et donnera la réplique à Patricia Petibon, guidé par la baguette de Marc Leroy-Calatayud.

Créée pour le théâtre en 1930, La Voix humaine de Jean Cocteau fera en 1959 l’objet d’une adaptation musicale signée par son ami Francis Poulenc.

La forme étonnante, qui reprend le nom de tragédie lyrique, en vogue à l’époque baroque, est pourtant d’un genre très moderne. Ici une femme à la fois chanteuse et comédienne, seule en scène, au téléphone avec son amant.

Un monologue qui sous-tend un dialogue avec “l’autre”, celui qu’elle aime. Mais qui lui échappe incarné par des passages orchestraux aiguillant sur la teneur de ses répliques.

Tous les états d’une crise amoureuse

Là où seulement une partie du dialogue nous est révélée, l’autre doit être imaginée. Mais les aléas de la technologie défaillante s’invitent au drame. Des coupures de la ligne, illustrées par des coups d’archets sur les cordes des violons, interviennent. Elles rendent la communication avec l’amant de plus en plus insaisissable.

Des souvenirs heureux en passant par le chantage au suicide, ce sont tous les états d’une crise amoureuse qui défilent… jusqu’à l’inévitable rupture.

Véritable tour de force, ce “one woman opéra” enchaîne les longs passages de chant. Sans accompagnement musical, qui requièrent les talents d’actrice de l’interprète.

Mais nulle crainte, c’est la sublime Patricia Petibon qui relève ici le défi. Et l’on connaît son magnétisme tout particulier à l’heure d’incarner l’un de ses chevaux de bataille en l’occurrence.

Côté direction, la soprano sera épaulée par Marc Leroy-Calatayud à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon.

La Voix humaine – Vendredi 22 mai à 20 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com