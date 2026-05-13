Le 28 avril dernier, un homme a été interpellé après avoir volé 70 euros dans les troncs de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Le 28 avril dernier, un habitué des vols de la basilique Notre-Dame de Fourvière a été pris la main dans le sac... ou plutôt dans le tronc. Alors qu'il avait été repéré depuis quelque temps par les services de sécurité du diocèse, le cinquantenaire avait été aperçu entrain de voler les offrandes des fidèles, avant de prendre la fuite.

Selon le Progrès, le suspect a rapidement été interpellé, quelques mètres plus bas, à la station de métro Saint-Jean. Il détenait 70 euros en liquide et une petite réglette permettant de récupérer de l'argent dans un récipient.

Sans domicile fixe, l'homme de 54 ans avait déjà été condamné pour vol à plusieurs reprises. Présenté en comparution immédiate le 29 avril, il a été condamné à cinq mois de prison ferme et écroué.

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