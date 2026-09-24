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Le musée Guimet avait déjà été l’objet d’une polémique à propos d’une éventuelle vente du bâtiment. (Photo Hadrien Jame)

Musée Guimet à Lyon : après 19 ans de fermeture, le projet se précise enfin

  • par V.G.
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    • Réunis mardi 22 septembre, élus et services de la Ville ont tranché sur l’avenir du musée Guimet, fermé depuis 2007. Le projet d’un lieu d’événementiel culturel a été retenu, mais son financement reste à construire.

    Après des années de réflexion, le musée Guimet semble enfin avoir trouvé sa future vocation. Réunis mardi 22 septembre, des élus lyonnais et les services de la Ville ont retenu le scénario d’un lieu dédié à l’événementiel culturel. Le bâtiment du 6e arrondissement, fermé au public depuis 2007, pourrait ainsi retrouver une activité à l’horizon 2032 ou 2033.

    Trois pistes étaient jusqu’ici étudiées : une grande salle sportive, une « Fondation Guimet » ou un projet culturel plus hybride. C’est cette dernière option qui a été privilégiée selon nos confrères du Progrès. L’idée serait notamment d’accueillir des expositions temporaires de grande ampleur, des expériences immersives ou encore des événements comme la Biennale d’art contemporain. La Ville ne souhaite en revanche pas recréer un musée classique avec des collections permanentes.

    50 millions d'euros à trouver

    Reste désormais le principal obstacle : trouver l'argent pour réhabiliter le bâtiment. En raison de l’état très dégradé du bâtiment, qui nécessite notamment des travaux sur la structure, la toiture et le désamiantage, la rénovation est estimée à près de 50 millions d’euros. La Ville et le 6e arrondissement ne pourront pas assumer seuls cette somme.

    Des financements sont donc recherchés auprès d’autres collectivités, d’acteurs privés et d’entreprises. Un bail emphytéotique fait également partie des pistes envisagées. L’objectif affiché reste une réouverture d’ici la fin du prochain mandat municipal, en 2032 ou 2033.

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