Ain : le futur campus aéronautique et spatial d’Ambérieu-en-Bugey veut déjà lancer des formations

Le futur campus aéronautique et spatial d’Ambérieu-en-Bugey ouvrira en 2030. La Région Auvergne-Rhône-Alpes prévoit toutefois de lancer des formations avant la livraison du bâtiment.

Un futur campus aéronautique et spatial prendra ses marques à Ambérieu-en-Bugey. Présenté pour la première fois en 2019 lors du Salon du Bourget à Paris, le projet doit permettre de renforcer la formation aux métiers de ces deux filières scientifiques. La livraison du bâtiment est prévue pour le printemps 2030.

D’ici là, la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut commencer à former les futurs professionnels pour permettre aux entreprises d’avoir toutes les compétences nécessaires avant même l’ouverture du campus. Selon les informations du Progrès, quatre secteurs de formation sont déjà identifiés pour le futur site : les matériaux composites, la fabrication additive, la mécanique de précision et le numérique. Le contenu précis des formations doit encore être défini.

Par le biais de ce campus aéronautique et spatial, la Région souhaite mieux faire connaître les métiers du spatial auprès des jeunes. Des salons, des partenariats avec les établissements de formation et des actions d’orientation devraient permettre d’atteindre cet objectif. De plus, la collectivité souhaite connecter le site d’Ambérieu-en-Bugey avec les entreprises aindinoises et régionales.

Après plusieurs reports, le projet entre désormais dans une phase opérationnelle. L’appel d’offres lancé en juillet s’est achevé le mois dernier et le titulaire du marché doit être désigné à l’été 2027.

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