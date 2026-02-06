Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance crues ou avalanches ce vendredi 6 février 2026.

    Pour finir cette première semaine du mois de février et avant le début des vacances scolaires, plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance météo ce vendredi 6 février.

    Le Cantal et l'Ardèche sont ainsi toujours en vigilance crues tandis que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois en vigilance avalanches.

    à lire également
    Un vendredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:38
    Un vendredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    Jérôme Moroge
    "Que chacun puisse se déplacer sur la métropole", promet Jérôme Moroge (LR) 07:00
    Affiche du film Un ours dans le Jura.
    Lyon : "Un ours dans le Jura" reçoit le prix Jacques Deray 05/02/26
    La France et les collectivités déboursent 61 millions d'euros pour garder Interpol à Lyon 05/02/26
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 6 au 8 février 05/02/26
    Lyon : vingt ans de prison requis pour le meurtre d'un octogénaire juif 05/02/26
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 05/02/26
    "Un choix pour l'équité territoriale" : à Villeurbanne, le pont de Saint-Jean officiellement inauguré 05/02/26
    Nouveau TEP-Scan du centre Lumen
    Innovation en médecin nucléaire : un centre lyonnais inaugure un tout nouveau scanner 05/02/26
    Municipales 2026 : à Villeurbanne, le RN s'indigne de la nomination de Sophie Cruz chez LR 05/02/26
    Lyon : un nouveau modèle de crèche mêlant étudiants et enfants ouvre dans le 9e arrondissement 05/02/26
    La perte d'autonomie des séniors devrait augmenter d'ici 2050 en Auvergne-Rhône-Alpes 05/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut