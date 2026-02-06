Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance crues ou avalanches ce vendredi 6 février 2026.

Pour finir cette première semaine du mois de février et avant le début des vacances scolaires, plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance météo ce vendredi 6 février.

Le Cantal et l'Ardèche sont ainsi toujours en vigilance crues tandis que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois en vigilance avalanches.