Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

La qualité de l'air restera globalement bonne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce vendredi 6 février 2026.

On respire toujours bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce vendredi. Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, "les précipitations plus nombreuses devraient prévenir la montée des niveaux de polluants, la qualité de l’air devrait être bonne à moyenne" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront particulièrement basses. Elles seront moyenne en ce qui concerne l'ozone, le dioxyde d'azote et les multi-polluants.