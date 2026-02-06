Actualité
Le jeune Endrick, nouvelle recrue de l’OL, buteur pour son premier match face à Lille. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L'OL recevra Lens en quart de finale de Coupe de France

  • par V.G.

    • L’Olympique lyonnais recevra Lens en quarts de finale de la Coupe de France. Un choc au sommet pour l’OL, invaincu depuis onze matches, face au dauphin de Ligue 1.

    Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a réservé un choc de haut niveau à l’Olympique lyonnais, qui accueillera le RC Lens début mars au Groupama Stadium. Une affiche prestigieuse entre deux équipes en grande forme.

    Invaincus depuis onze rencontres toutes compétitions confondues, les Lyonnais ont éliminé mercredi soir Laval en huitième de finale sur leur pelouse du Groupama Stadium. Porté par une dynamique très positive, l’OL ambitionne désormais de retrouver le dernier carré de la compétition.

    Face à eux se dressera un adversaire redoutable : Lens, actuel deuxième de Ligue 1, impressionnant de régularité depuis le début de saison. Les Sang et Or ont écarté Troyes (4-2) au tour précédent, affichant une efficacité offensive et une intensité qui en font l’un des sérieux prétendants au trophée.

    Ce quart de finale s’annonce donc comme le sommet de cette phase de la compétition, d’autant plus que le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a été éliminé dès les 16es de finale. Une situation qui ouvre largement le tableau et nourrit les ambitions lyonnaises.

    Les autres affiches verront Marseille recevoir Toulouse, Lorient accueillir Nice, tandis que Reims, seul représentant de Ligue 2 encore en lice, affrontera Strasbourg.

