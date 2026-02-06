Un vendredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une nouvelle journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 6 février 2026.

La région lyonnaise en a pas terminé avec les averses. Ce vendredi 6 février, le ciel restera changeant avec un risques de pluies notamment en seconde partie de journée. Ce matin le soleil alternera avec les nuages.

Côté températures il fait 8 degrés ce matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+6) et une douceur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon.