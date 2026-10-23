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Couvre-feu à Lyon, le 14 octobre 2020 ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT

Couvre-feu à Lyon : cinq nouvelles verbalisations dans la nuit de jeudi à vendredi

  • par V.G.

    • Cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit du 22 au 23 octobre pour non-respect du couvre-feu instauré à Lyon. Alors que les manifestations sont interdites samedi, la préfecture renforce également les restrictions sur les carburants et les articles pyrotechniques pour le week-end.

    Les restrictions se multiplient à Lyon après les violences du 17 octobre. À l'approche d'un nouvel appel à mobilisation contre la vie chère, et alors que l'arrêté préfectoral confirmant l'interdiction de manifester ce samedi à Lyon se fait encore attendre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris deux nouveaux arrêtés applicables dès ce vendredi 23 octobre à 20 heures et jusqu'au lundi 26 octobre à 6 heures.

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    Le premier interdit l'achat, la vente à emporter, la distribution et le transport de carburant dans des récipients portables, sauf nécessité dûment justifiée. Le second interdit notamment l'achat, la vente, la détention et l'utilisation de certains pétards, fusées et mortiers d'artifice des catégories F2 et F3. Des exceptions sont prévues pour les spectacles pyrotechniques déclarés ou autorisés. Ces mesures concernent l'ensemble du département du Rhône.

    Cinq verbalisations cette nuit

    La préfecture justifie ces décisions par les affrontements survenus lors des mobilisations lycéennes depuis début octobre, puis par les violences du 17 octobre, qui avaient notamment conduit à l'incendie de l'Office du tourisme place Bellecour.

    Les autorités ont également interdit toute manifestation à Lyon samedi 24 octobre, alors qu'un acte II du mouvement contre la vie chère est annoncé sur les réseaux sociaux. Depuis lundi, plusieurs couvre-feux nocturnes ont par ailleurs été instaurés dans la Presqu'île. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit de jeudi à vendredi pour non-respect de cette mesure.

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