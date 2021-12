Auditorium de Lyon : Leonard Slatkin célèbre Noël

L’ancien directeur musical de l’Orchestre national de Lyon Leonard Slatkin est de retour à l’Auditorium les 9 et 10 décembre, le temps d’un concert spécial sur le thème de Noël.

Le maestro américain dirigera la suite d’orchestre tirée de l’opéra La Nuit de Noël de Rimski-Korsakov, la très féerique Course en traîneau du compositeur Leroy Anderson ainsi que la Fantaisie sur le thème “Greensleeves” de Ralph Vaughan Williams, petite douceur de circonstance pour deux flûtes, harpe et cordes.

On doute que Leonard Slatkin vienne chanter lui-même Vive le vent sur la scène de l’Auditorium (bien qu’une entrée en costume de père Noël pourrait être envisagée), cependant la voix occupera une place centrale au sein du programme puisque le chœur Spirito et le Jeune Chœur symphonique seront de la partie, notamment pour un florilège de Christmas carols et de chants traditionnels de Noël.

Merry Christmas Leonard Slatkin – Jeudi 9 et vendredi 10 décembre à 20 h à l’Auditorium de Lyon – www.auditorium-lyon.com