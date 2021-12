Lyon : un herboriste accusé d'agressions sexuelles condamné à deux ans de prison ferme

Le 7 décembre, le tribunal correctionnel de Lyon jugeait un herboriste, accusé d'agressions sexuelles aggravées par neuf patientes. Il a été condamné à deux ans de prison ferme.

Un herboriste lyonnais, accusé d'agressions sexuelles, était jugé mardi 7 décembre au tribunal judiciaire de Lyon. Poursuivi pour "agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", il officiait dans le 2e arrondissement de Lyon où les faits dont il était accusé par neuf patientes se sont produits entre le 1er avril 2014 et octobre 2017.

Il nie en bloc

Lors de son procès, le septuagénaire a toujours nié les accusations en expliquant que ses gestes avaient été mal interprétés "dans le cadre d'un protocole pour les drainages lymphatiques", précise son avocat, cité par France 3. Cela ne l’a pas empêché d’être condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis et de faire l’objet d’une inscription au fichier des délinquants sexuels. Par ailleurs, il a également reçu une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole de soin sur des personnes pendant cinq ans.

En marge du procès, un comité de soutien avait appelé à un rassemblement devant le tribunal, avant l'audience. Dans un communiqué, publié sur le site Rebellyon, le comité explique que ce rassemblement a pour but, en plus de soutenir les victimes présumées, de "mettre en lumière le rôle défaillant de la justice dans cette affaire et combattre ensemble la loi du silence qui pèse sur les victimes de violences sexuelles."