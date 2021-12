Concert à Lyon : Born in 90, le temps retrouvé

Alors qu’on fête actuellement les vingt ans de la Star Ac, une question se fait jour : mais où sont donc passées les vingt dernières années ?

Ceux qui ont l’impression d’avoir cligné des yeux au début du siècle pour se réveiller en 2021 sont sans doute encore plus nostalgiques des années 90, zappant désespérément le samedi matin dans l’espoir de tomber sur le Hit Machine ou Fan de.

Born in 90 est fait pour eux, qui propose une téléportation live à la fin du siècle dernier, avec de vrais musiciens, des danseurs et Séverine Ferrer à l’animation.

Et surtout des artistes d’époque en mode Hibernatus : Worlds Apart, Black Box, Lââm, Doc Gynéco, Larusso, Benny B, Princess Erika, Ménélik, Tragédie et l’inénarrable supergroupe Génération Boys Band qui réunit Allan Theo, Frank des 2Be3 et Chris des G-Squad...

Attention quand même à la rupture du continuum espace-temps…