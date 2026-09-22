Avec la 5e Symphonie de Gustav Mahler, l’Auditorium de Lyon offre un concert gratuit aux étudiants © Nicolas Auproux

À peine le concert d’ouverture avec la fabuleuse Turangalîla-Symphonie de Messiaen digéré, voilà que Nikolaj Szeps-Znaider remet le couvert avec ce monument du répertoire symphonique qu’est la 5e Symphonie de Gustav Mahler.

Une entrée en matière idéale pour les étudiants et étudiantes à qui l’une des trois représentations sera offerte dans le cadre du “Concert pour les étudiants” en partenariat avec le Crous.



C’est que dès l’introduction spectaculaire du premier mouvement en forme de marche funèbre (Mahler venait de frôler la mort suite à une hémorragie intestinale), le tragique et la puissance sont au rendez-vous. Tuttis de cuivres dramatiques et solos de trompette épiques : tous les ingrédients sont réunis !



La suite de l’œuvre n’est que romantisme échevelé avec notamment l’adagietto – immortalisé par le film Mort à Venise de Luchino Visconti – qui serait selon les sources une lettre d’amour en musique destinée à sa récente épouse Alma Schindler.

Enfin, le Rondo-Finale et son choral semblent célébrer la victoire face à la mort et la fatalité.

En complément de programme (sauf séance pour les étudiants), Szeps-Znaider et l’Orchestre national de Lyon nous interpréteront Sea Pictures (Marines) d’Edward Elgar, superbe cycle de mélodies composé à partir de poèmes de cinq auteurs différents – dont son épouse Alice.

Une berceuse, une terrible tempête, un port, le large, Capri : le compositeur anglais nous berce ou nous bouscule au gré des vagues et du timbre rare et chaleureux de la voix de contralto incarnée ici par la mezzo écossaise Catriona Morison.

Mahler, Symphonie n° 5 –Jeudi 24 à 20 h (concert pour les étudiants), vendredi 25 à 20 h et samedi 26 septembre à 18 h à l’Auditorium