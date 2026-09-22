Tiffany Joncour remplacée par Pierre Costantino à la tête de la fédération RN du Rhône

La députée du Rhône Tiffany Joncour a été écartée de la direction du Rassemblement national dans le Rhône après la condamnation de son mari pour des violences contre l'attaché parlementaire Tim Bouzon en août. Elle est remplacée par Pierre Costantino.

Près d’un mois après la condamnation de son mari à 15 mois de prison ferme pour violences avec préméditation et menaces de mort envers l’attaché parlementaire Tim Bouzon, Tiffany Joncour perd la direction du Rassemblement national (RN) dans le Rhône.

Comme le rapportent nos confrères du Progrès, la députée de la 13e circonscription a été écartée ce lundi 21 septembre par Jordan Bardella lors d’une réunion du bureau national.

Trois noms circulaient pour lui succéder : Florian Patard, conseiller parlementaire, Marco Charavia, conseiller métropolitain, et Pierre Costantino, collaborateur du député RN de l’Isère Thierry Perez. C’est finalement ce dernier qui a été préféré. Âgé de 32 ans et encarté au RN depuis deux ans, Pierre Costantino aura donc la tâche de réorganiser la fédération avant la campagne présidentielle, mais surtout de sceller le sort de Tiffany Joncour et Tim Bouzon.