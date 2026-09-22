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Illustration Sénat. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Sénatoriales dans la Drôme : six listes pour trois sièges le 27 septembre

  • par La Rédaction

    • Les grands électeurs drômois sont appelés aux urnes dimanche 27 septembre pour élire trois sénateurs. Six listes ont été officiellement déposées, avec notamment la présence des trois sénateurs sortants.

    Dans la Drôme, six listes se disputeront les trois sièges de sénateurs lors du scrutin du 27 septembre prochain. La sénatrice sortante Marie-Pierre Mouton conduit la liste « La Drôme ensemble », classée divers droite par le ministère de l’Intérieur. Elle est accompagnée notamment de Florent Brunet, Corinne Moulin et Nicolas Daragon, vice-président à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    À gauche, deux listes sont en lice. « Drôme demain : accompagner nos collectivités au service de l’intérêt général » est menée par Pascale Rochas, tandis que Laura Marchelli conduit la liste « Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat », soutenue par La France insoumise.

    Le Rassemblement national présente « Au service des communes pour défendre la Drôme », avec Françoise Seignobos en tête. Une autre liste classée à l’extrême droite, « Nos communes d’abord », est conduite par Pascale Vincent. Enfin, Nathalie Niéson mène la liste « Servir et agir ensemble pour la Drôme et nos territoires », classée divers centre.

    Les deux autres sénateurs sortants, Bernard Buis et Marie-Pierre Monier ne se présentent pas pour un nouveau mandat dans la Drôme. Les électeurs seront appelés à choisir l’une des six listes, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel.

    Elections sénatoriales, mode d'emploi
    Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs (comme dans la Drôme). Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.

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