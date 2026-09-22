Le comité d'organisation des JO 2030 lance une série de réunions publiques dans les Aravis, en Haute-Savoie, à partir du 30 septembre.

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030 (Cojop) ouvre une série de réunions publiques dans les territoires hôtes. La première étape se tiendra le 30 septembre à Thônes, dans les Aravis, bassin de vie qui accueille deux sites de compétition en Haute-Savoie (le biathlon au Grand-Bornand et le ski de fond à La Clusaz) et le village des athlètes à Saint-Jean-de-Sixt.

Après plusieurs mois d'échanges avec les collectivités, les acteurs économiques et associatifs, le Cojop veut désormais aller à la rencontre directe des résidents. Lors de ces réunions, les organisateurs veulent présenter le projet dans son ensemble aux habitants : sites de compétition, enjeux environnementaux, retombées économiques et contraintes opérationnelles lors chantier. Les habitants intéressés peuvent s'inscrire en ligne ou via un registre disponible dans les mairies des communes hôtes.

Le Cojop veut aussi se servir de ces rendez-vous pour faire remonter les attentes et contributions des territoires. Cette démarche intervient alors que le dossier traverse une période sensible : la démission du président du Cojop Edgar Grospiron, le 10 septembre, et le transfert du pôle glace de Nice vers Lyon ont ravivé les interrogations sur la gouvernance du projet. En Haute-Savoie, des questions se posent aussi sur l'enneigement. Elles ont été illustrées par l'abandon de la retenue collinaire de La Clusaz.

Les "Rencontres Alpes 2030” s'ajoutent aux concertations déjà menées par la Solideo Alpes 2030, maître d'ouvrage des équipements, auxquelles le Cojop participe également.