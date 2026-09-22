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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF. @Cheyenne Gabrelle

Un train percute mortellement une femme sur la ligne TER Lyon-Grenoble

  • Par Corentin Lucas

    • Une femme est décédée ce mardi 22 septembre, percutée par un train sur la ligne Lyon-Grenoble. La circulation est totalement interrompue.

    Le drame s’est déroulé dans la matinée de ce mardi 22 septembre, à hauteur d’un passage à niveau situé à Saint-Egrève, au nord de l'agglomération grenobloise. D’après les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré, une femme aurait été percutée par un train sur la ligne TER Lyon-Grenoble.

    Immédiatement contactés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et n’ont pu que constater le décès de la victime. La circulation des trains a donc été interrompue dans les deux sens de circulation sur la ligne Ligne-Grenoble vers 9h du matin, mais également sur la ligne Grenoble-Valence. Elle pourrait l’être jusqu’en fin de matinée pour laisser les gendarmes effectuer les investigations.

    La SNCF indique qu’une commande de cars a été effectuée pour assurer les liaisons entre Grenoble et Lyon.

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