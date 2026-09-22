Culture

Théâtre de la Croix-Rousse : Blanche-Neige en version Guerre Froide

  • Par Caïn Marchenoir

    • La compagnie lyonnaise La Cordonnerie est de retour au théâtre de la Croix-Rousse. On se réjouit de retrouver leur art si particulier du ciné-spectacle.

    Soit des pièces d’une grande beauté visuelle, à la croisée du théâtre, du cinéma muet, du jeu d’ombres, de la manipulation d’objets et de la création sonore. Durant lesquelles, pendant qu’est projeté sur un écran en fond de scène un film entièrement conçu par les membres de la troupe, comédiens et musiciens investissent le plateau pour y interpréter en direct les dialogues et/ou la bande-son.

    La Cordonnerie présentera Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Une des plus belles réussites de son répertoire, qui revisite ce conte incontournable de notre enfance, popularisé par le film de Walt Disney.

    Dans cette relecture originale, Blanche, une ado au look gothique, vit avec sa belle-mère Élisabeth dans une ambiance de Guerre froide. Nous sommes en 1989, et les murs peuvent tomber, comme à Berlin…

    Les deux interprètes sont à la fois les protagonistes du film muet projeté sur grand écran et les artisans qui fabriquent en direct voix et bruitages accompagnant les images, aux côtés de deux musiciens live.

    On se délecte des tribulations des personnages autant que des objets incongrus générant la matière sonore (pot de moutarde, sèche-cheveux, pompe à vélo…). Le merveilleux se dessine dans un va-et-vient constant entre théâtre et cinéma. Un spectacle drôle, inventif et émouvant.

    Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin –Du 24 au 26 septembre au théâtre de la Croix-Rousse, accessible dès 8 ans

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