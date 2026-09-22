Rhône : un incendie se déclare dans une entreprise de traitement de déchets, les habitants confinés pendant deux heures

Un incendie s’est déclaré dans la soirée de ce lundi 21 septembre sur le site de l’entreprise Derichebourg, à Saint-Pierre-de-Chandieu. Confinée un temps, la population n’a plus rien à craindre. La pollution aux particules fines n’a pas franchi le seuil d’alerte.

Un important incendie s’est déclaré ce lundi 21 septembre sur le site de l’entreprise Derichebourg, spécialisée dans le traitement de déchets, à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône). Selon nos confrères du Progrès, le sinistre a débuté aux alentours de 20 heures. Un dispositif "conséquent" a été dépêché sur place pour maîtriser les flammes. On ignore encore l’origine de l’incendie.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, la Ville de Saint-Pierre-de-Chandieu a conseillé à ses habitants de se confiner et de "tenir leurs fenêtres fermées car les fumées peuvent être toxiques."

L’alerte a finalement été levée aux alentours de 23 heures après que le feu a été éteint. "Malgré l'odeur, la pollution à craindre était une pollution aux particules fines qui n'a pas franchi les seuils d'alerte des appareils de mesures des pompiers du SDMIS", a rassuré la mairie dans la soirée.