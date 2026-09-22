641 hectares brûlés : la Saône-et-Loire face à une saison des feux inédite

Multipliée par cinq par rapport à l'an dernier, la surface ravagée par les incendies en Saône-et-Loire témoigne d'un risque désormais installé sur tout le territoire. Face à cette menace, services de l'État, pompiers et agriculteurs ont mené une réponse collective, renforcée par une solidarité nationale sans faille.

641 hectares brûlés en Saône-et-Loire cet été contre 132 hectares l'année précédente. C'est le chiffre marquant du bilan de la saison des feux de forêt que vient de dresser la préfecture de Saône-et-Loire. Une surface multipliée par cinq (+485%) qui illustre une vulnérabilité croissante du département face au risque incendie.

Sept feux majeurs ont marqué la saison en Saône-et-Loire, notamment à Mercurey et à la Grande Verrière. Longtemps considéré comme une spécificité du sud de la France, le risque de feux d'espaces naturels s'est étendu à l'ensemble du territoire national (116 000 hectares ont brûlé cet été à l'échelle nationale). La sécheresse persistante et les fortes chaleurs ont exposé tout le département, contraignant les services de l'État à revoir leur dispositif de réponse face à des incendies désormais plus virulents plus rapides et plus fréquents.

Face à l'ampleur des événements, tous les acteurs concernés ont été mis à contribution. Préfecture, service départemental d'incendie et de secours, Office national des forêts, Office français de la biodiversité, Direction départementale de la police nationale, gendarmerie, Conseil départemental et agriculteurs ont uni leurs efforts tout au long de l'été. Le département a, par ailleurs, bénéficié à cinq reprises de renforts terrestres zonaux ainsi que d'un appui aérien conséquent : un hélicoptère bombardier d'eau lourd, deux appareils légers et deux avions Air Tractor ont été mobilisés pour combattre les feux les plus importants.

"Secourue et secourable"

Cette solidarité a joué dans les deux sens : 148 sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire ont eux-mêmes été envoyés en renfort dans d'autres territoires sinistrés illustrant un principe d'entraide nationale où la Saône-et-Loire a été "à la fois secourue et secourable". Autre nouveauté de cette saison, la création d'une équipe de Recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI), fruit d'un partenariat entre la gendarmerie nationale et l'ONF. Sa mission consiste à déterminer l'origine des départs de feu et, lorsque ceux-ci ne sont pas accidentels, à permettre l'engagement de poursuites judiciaires contre les responsables.

Pour Dominique Dufour, préfet de Saône-et-Loire, cet été exceptionnel ne doit pas être perçu comme un simple accident climatique : "Les effets du changement climatique imposent de considérer cet été hors norme non comme une exception mais comme une préfiguration des saisons à venir. C’est cette conviction, qui guide le travail collectif engagé, afin de préparer les étés prochains et de protéger la sécurité de tous."

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