Après le désengagement de la Région, le TNG se projette dans une saison artistique ambitieuse

La direction du Théâtre nouvelle génération de Lyon a présenté ce mercredi sa programmation 2023-2024. Les ambitions sont maintenues, malgré le désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelques semaines après le désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le financement de la structure, et au lendemain de la diffusion d'un long communiqué de presse dans lequel la direction du Théâtre nouvelle génération (TNG) règle ses comptes avec la collectivité de Laurent Wauquiez, l'heure était ce mercredi à la présentation de la programmation artistique 2023-2024.

Des expériences immersives en réalité virtuelle et augmentée

"Il ne faut pas oublier que le cœur de notre activité c'est quand même la création, le soutien à la création et l'accessibilité à la culture, explique Joris Mathieu, directeur du TNG. Il ne faut pas que les décisions politiques qui entravent le cœur de nos mission effacent le centre premier de nos actions." La saison 2023-2024, hors-les-murs alors que la fin des travaux du site de Vaise s'annonce pour l'automne 2024, accordera ainsi une grande place à l'humour, "parce qu'il est possible de parler de suite grave par le rire", appuie Céline Le Roux.

Joris Mathieu et Céline Le Roux du TNG. (Photo : NC)

Rythmée par des partenariats avec la Biennale de la danse en septembre, le festival Sens interdits en octobre et le festival Micro Mondes en novembre, la saison est aussi marquée par la présence de plusieurs propositions faisant appel aux nouvelles technologies. Entre autres, le spectacle No reality now de Vincent Dupont et Charles Ayats qui propose au spectateur une expérience en réalité virtuelle, en pariant sur sa complémentarité avec le réel. Le TNG accueillera également cinq propositions du festival dédié aux formes artistiques immersives, Micro Mondes, dont The Roaming, de Mathieu Pradat et La Prairie productions, une "aventure interactive où vos décisions influent sur la narration".

Le TNG a été sollicité par l'institut français de Moscou pour apporter son soutien à des artistes russes dissidents et anti-Poutine, qu'il accueillera pendant trois mois en résidence pour "permettre à une autre voix russe de s'exprimer, une voix clairement contestataire", explique Céline Le Roux, directrice adjointe.

"Il nous paraît impossible de faire porter les dommages de cette décision à des compagnies indépendantes qui sont elles-mêmes dans une très grande précarité" Joris Mathieu, directeur du TNG, sur le désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Difficile toutefois d'oublier le trou de 149 000 € dans le budget du théâtre, sur fond de désaccord politique avec l'exécutif Auvergne-Rhônalpin. "On s'est déjà retrouvé en difficulté financière en raison des retards pris par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, explique Joris Mathieu. Et d'ajouter : Si l'Etat n'était pas venu apporter en une seule fois sa subvention de 2023, nous n'aurions pas pu faire face au déficit de trésorerie dans lequel on se serait retrouvé." Pour cette saison artistique, aucun n'ajustement n'a été effectué, au regard du caractère tardif de l'annonce définitive de la suppression de la subvention accordée par la Région.

Les projets d'éducation culturelle menacés à long-terme

"Notre rôle, il est de soutenir les artistes, la création et d'offrir une offre culturelle diversifiée au plus grand nombre et il nous paraît impossible de faire porter les dommages de cette décision à des compagnies indépendantes qui sont elles-mêmes dans une très grande précarité", appuie Joris Mathieu rappelant que le TNG continue de travailler avec les services culturels de la Région, encore récemment sur le prix littéraire des lycées et apprentis Auvergne-Rhône-Alpes. Le TNG continuera par ailleurs de déposer des dossier pour des appels à projets de la Région orientés vers l'éducation artistique et culturelle, "pour pouvoir continuer notre travail dans ce domaine".

A long terme en revanche, des emplois pourraient être fragilisés au sein de la structure. "En fragilisant le fonctionnement permanent de notre théâtre, ces projets d'éducation artistique vont l'être aussi", appuie Joris Mathieu. Le directeur du TNG qui étudie maintenant de nouvelles sources de financement possibles pour l'avenir, tout en étant conscient des leviers limités à sa disposition.

"On se refuse l'augmentation du tarif des billets puisque la subvention publique est là précisément pour financer le prix du billet pour qu'il reste accessible à toutes et tous", insiste Joris Mathieu. Reste le financement privé, et la possibilité de créer un fonds de dotation, mais là aussi, "l'ensemble des collègues qui travaillent avec du mécénat privé le voit s'étioler, déplore Joris Mathieu. Mais surtout, il y a une nécessité de réaffirmer l'importance du financement public dans des structures de service public."

