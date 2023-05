La municipalité de Villeurbanne organise une semaine dédiée aux handicaps axée sur l'accès à la culture, du 22 au 27 mai.

Pour sa 8e édition, la Ville de Villeurbanne organise une semaine dédiée aux handicaps et l'accès à la culture, du 22 au 27 mai. Pour ce faire, la collectivité et ses partenaires mettent à disposition du public une trentaine d'activités. L'objectif est de sensibiliser les accès à la culture pour les personnes en situation de handicap.

Parmi les animations de la semaine, des tables-rondes, des expositions, des projections et des ateliers. L'idée est de proposer également des activités physiques inclusives, à savoir le ping-pong avec des adultes en situation de handicap mental, l'athlétisme, le hockey sur gazon ou encore la lutte à destination des jeunes porteurs de troubles du spectre autistique et/ou en situation de handicap mental. En plus des activités sportives, la mairie et ses partenaires programmeront un spectacle joué par deux acrobates, dont l’un est unijambiste.

Dans un communiqué, la municipalité rappelle qu'elle investit chaque année un million d’euros pour la mise en accessibilité des équipements municipaux, les parcs et les jardins avec l’objectif de les rendre tous accessibles dès 2026.

