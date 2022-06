Pour les nostalgiques qui aimeraient le revoir, pour ceux qui voudraient le découvrir – ou le faire découvrir – le film des Nuls, La Cité de la peur, sera diffusé mardi soir en plein air place Ambroise Courtois (Montplaisir).

Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lauby et Gérard Darmon seront réunis à l’écran ce soir à Lyon pour une diffusion de La Cité de la peur. Ce classique de la comédie qu'on ne présente plus, ses répliques cultissimes sera diffusé place Ambroise Courtois, ce soir à partir de 21 heures et gratuitement.

Réalisé par Alain Berberian – décédé il y a cinq ans – le film a été écrit par Les Nuls (Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia). Le pitch ? En plein festival de Cannes, un tueur de projectionnistes sème la zizanie. Une enquête totalement loufoque que Gérard Darmon devra mener tambour battant ("Youpi, Dansons la Carioca, C'est bien, Faisez tous comme moi").

Une mise en abime du cinéma et de l'humour absurde, pour une heure et quarante minutes de répliques cultes qui n'ont pas pris une ride depuis sa sortie en 1994 ("On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non.", "- Vous voulez un whisky ? - Non, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ?").

C’est l’Institut Lumière qui organise cette projection pour ouvrir son festival l’été en cinémascope , du 28 juin au 30 aout. Tous les mardis, des films seront diffusés gratuitement avec une projection qui fait varier les styles et les époques.

Pour l’ouverture, la projection de mardi soir sera précédée d’un concert proposé par le festival Jazz à Vienne. Le groupe "Sampling is Beautiful Trio", interprétera pendant 45 minutes un répertoire de musique de films de leur choix.