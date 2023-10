Shopping à Lyon : notre sélection d'objets connectés vraiment utiles

Avec l’arrivée de l’automne, on passe un peu plus de temps à la maison. Voici une sélection d’objets connectés qui vont simplifier votre quotidien en intérieur, à l’heure où tombent les feuilles dans le jardin.

Le gadget pointu : la station météo connectée

C’est un objet qui attirera à coup sûr l’attention de vos invités. La station météo connectée Netatmo vous offre des données météorologiques en temps réel sur votre maison et votre extérieur grâce à deux capteurs. Élégant et discret (quinze centimètres de hauteur), le boîtier intérieur mesure l’humidité, la température, le niveau de CO2 et même le volume sonore de votre logement. L’application, compatible avec les smartphones iOS et Android, permet de consulter les relevés à tout moment et en propose un historique permettant de visualiser l’évolution de votre environnement intérieur. L’application vous permet de programmer des alertes personnalisées lorsque la qualité de l’air se dégrade ou que la température extérieure devient négative pour, par exemple, mettre vos plantes les plus fragiles à l’intérieur. La station est par ailleurs compatible avec l’assistant Google Nest Hub max cité page suivante.

Disponible à 156 € chez Castorama, route du Paisy, Dardilly

Station météo Netatmo. (@DR)

L’objet pratique : le traceur d’objets connecté

Un chat qui disparaît plusieurs jours, des clés perdues et jamais retrouvées, le traceur d’objets connecté Callstel pourrait bien vous éviter ces mésaventures. Accroché à un porte-clé ou au collier de votre animal, ce petit boîtier dispose d’une portée de cent mètres vous permettant de le localiser depuis votre smartphone à tout moment grâce à une connexion Bluetooth et une application disponible sur iOS et Android. Le boîtier bénéficie également d’une fonctionnalité permettant de déclencher un signal sonore, bien utile si vos clés ont disparu dans un coin de votre logement. Ce signal peut par ailleurs s’allumer automatiquement si le boîtier sort du rayon de cent mètres autour de votre smartphone.

Disponible à 29,95 € chez Pearl Lyon, 17, rue de la République, Lyon 2e

Traceur d'objets connecté. (@DR)

L’objet santé : le capteur de sommeil connecté

En France, une personne sur trois est concernée par des troubles du sommeil. Problèmes cardiovasculaires, fatigue, irritabilité, obésité, les conséquences de mauvaises nuits répétées ne sont pas à sous-estimer. Pour 150 euros, la marque Withings promet un “laboratoire de sommeil à domicile”. Connecté à votre smartphone sous Android ou iOS, le Sleep Analyzer se place sous votre matelas. L’appareil est capable de détecter l’apnée du sommeil, mesure votre rythme cardiaque ou encore vos mouvements et vous fournit des données afin d’améliorer votre sommeil.

Disponible à 149,99 € en magasin à la Fnac Bellecour, 85, rue de la République, Lyon 2e

Pour le télétravail : l’enceinte intelligente multitâche

Réunions, maison, famille, le télétravail peut parfois virer au casse-tête. L’enceinte intelligente Google Nest Hub max devrait vous aider à y voir plus clair. Avec son écran tactile de 10 pouces, son assistant vocal et sa caméra, le produit de Google vous permet de passer des appels vidéo et audio, garder un œil sur la maison lorsque vous la quittez, écouter de la musique, regarder des vidéos, consulter votre agenda, etc. Un bel outil de productivité et de divertissement à un prix relativement raisonnable.

Disponible à 229,99 € en magasin chez Darty Part-Dieu ou Caluire-et-Cuire

Enceinte connectée Google. (@DR)

Le bon plan : le thermostat pour mieux gérer son chauffage

L’hiver approche à grands pas, et avec lui les factures d’électricité qui explosent. Gratuit et proposé en partenariat avec la Métropole de Lyon, le thermostat connecté Voltalis promet une réduction de 15 % de la consommation pour les foyers chauffés à l’électricité. Concrètement, le système profite de l’inertie des radiateurs en les éteignant par tranche de dix minutes, maintenant la température choisie par l’utilisateur tout en réduisant les plages de fonctionnement. Côté installation, un technicien se chargera de poser un thermostat central et un boîtier de pilotage sur chaque radiateur de votre logement.

Prise de rendez-vous par téléphone au 04 56 60 87 47 ou sur le site de Voltalis. Installation et boîtier gratuits.