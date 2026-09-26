Incendie près de Lyon : deux maisons touchées à Saint-Clément-sur-Valsonne

Un important incendie s’est déclaré samedi 26 septembre sur les hauteurs de Saint-Clément-sur-Valsonne, dans le Beaujolais vert. Deux habitations ont été touchées par les flammes.

Le feu s’est déclaré vers 13h30 dans le hameau de Château-Gaillard. Il serait survenu dans un champ avant de se propager à des bois de résineux, selon Le Progrès. La dizaine d’habitations située à proximité a donc été évacuée. Aucun blessé n’est à déplorer.

120 pompiers mobilisés

Les secours ont déployé un total de 73 engins et 120 sapeurs-pompiers pour lutter contre les flammes. Deux bombardiers d’eau ont également été dépêchés sur place. Quelques agriculteurs se seraient joints aux secours pour les aider avec leurs propres moyens.

Tous les accès au hameau de Château-Gaillard ont été coupés. Les routes départementales D313, D106 et D104 sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

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