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Kid Francescoli passera au Transbordeur à Villeurbanne le 27 novembre. (Photo Samantha Grenouiller)

Villeurbanne : Kid Francescoli en concert au Transbordeur en novembre

  • par Amaury Perrin

    • Dans le cadre de la sortie de son septième album, Kid Francescoli lance une nouvelle tournée qui fera étape au Transbordeur à Villeurbanne le 27 novembre prochain.

    Le groupe marseillais Kid Francescoli s'apprête à sortir son nouvel album studio "A Kind Wave" le 9 octobre. Il le présentera sur la scène du Transbordeur vendredi 27 novembre à Villeurbanne.

    Derrière Kid Francescoli, Mathieu Hocine développe depuis 2002 une électro-pop élégante, mélancolique et solaire. Il mêle synthétiseurs rétro, influences de la French Touch et sonorités méditerranéennes. Il est aujourd’hui accompagné sur scène par Andrea Durand et Raphaël Léger.

    Un succès international grâce au titre Moon

    Kid Francescoli s’est fait connaître à l’international en 2017 avec Moon, extrait de son album "Play Me Again". Le titre est devenu viral et cumule depuis plusieurs dizaines de millions d’écoutes. Son nouvel album "A Kind Wave" est le septième. Les places de la tournée sont proposées à 30 euros.

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