Wimbledon : la Lyonnaise Caroline Garcia qualifiée en huitièmes de finale

La Lyonnaise Caroline Garcia, 55e mondiale, a éliminé vendredi au 3e tour la Chinoise Shuai Zhang (41e) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) et retrouve les huitièmes de finale de Wimbledon comme en 2017, son meilleur résultat à ce jour sur le gazon londonien.

"Je m'attendais à une bataille ! C'est une joueuse très forte mais aussi l'une des plus gentilles du circuit. Elle était tellement contente pour moi à la fin", a confié Caroline Garcia à l'AFP. "J'ai confiance dans mon jeu, ce qui me permet d'aller de l'avant, et c'est ce qui a fait la différence dans les tie-breaks", a-t-elle ajouté à l'AFP.

Prochain match ce dimanche

Depuis son parcours en 2017, la Lyonnaise de 28 ans n'avait plus remporté le moindre match à Wimbledon. Elle tentera dimanche de se hisser en quarts en défiant la Tchèque Marie Bouzkova (66e).

Garcia a remporté la semaine dernière à Bad Homburg le 8e titre de sa carrière et a donc aligné vendredi une huitième victoire d'affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis qu'elle avait réussi le doublé Wuhan-Pékin en 2017, explique l'AFP.

"Une petite douleur n'a jamais tué personne"

A Wimbledon, elle joue avec deux énormes bandages aux deux cuisses et a été examinée par un kiné sur le court durant son match contre Zhang à plusieurs reprises. "Il faut continuer de gagner, repousser les limites. Une petite douleur n'a jamais tué personne !", a-t-elle lancé à l'AFP. Elle a réussi à prendre sa revanche sur Zhang qui l'avait battue en février chez elle à Lyon sur la route du titre.