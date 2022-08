WICC : l'OL féminin s'offre une victoire en finale face à Monterrey

Les Lyonnaises ont battu 4-0 Monterrey en finale de la Women's International Champions Cup, samedi aux Etats-Unis.

Et un trophée de plus pour les joueuses de Sonia Bompastor, qui affrontaient ce dimanche à 5 heures du matin (en France) les Mexicaines de Monterrey sur la pelouse du Providence Park à Portland dans l'Oregon. Après une victoire arrachée grâce au mental à Chelsea le 17 août, les Fenottes n'ont fait qu'une bouchée des Mexicaines, remportant pour la deuxième fois le trophée de la Women's International Champions Cup. C'est l'Américaine Lindsey Horan qui a ouvert la danse, marquant les deux premiers buts. L'Allemande Sara Däbritz a suivi à la 53e minute et Signe Bruun a conclu à la 64e.