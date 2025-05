À l'occasion du Printemps de l'adoption, la SPA de Lyon et du Sud-Est invite le grand public dans ses deux refuges, à Brignais et Dompierre-sur-Veyle, samedi 24 mai.

Les refuges de Brignais (Rhône) et de Dompierre-sur-Veyle (Ain) seront ouverts au public par la SPA de Lyon et du Sud-Est, samedi 24 mai dans le cadre du Printemps de l'adaptation. Les visiteurs, en quête d'un animal de compagnie ou souhaitant simplement découvrir les refuges, sont invités entre 10 h et 17h30.

Des animations seront prévues sur les deux sites tout au long de la journée (programmation ici), afin notamment de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au bien-être animal. Au refuge de Brignais, une braderie est aussi organisée et les bénéfices engendrés seront intégralement dédiés à la prise en charge des animaux en détresse par l'association.

Lire aussi : À Lyon, la SPA lance la construction de son futur dispensaire, attendu pour septembre 2025