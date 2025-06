Pollution de l’air : la situation reste dégradée ce samedi à Lyon 

Les indices Atmo restent dégradés ce samedi à Lyon, bien que la situation doit légèrement s’améliorer avec le retour des orages.

Comme pour la journée de vendredi, la chaleur et le soleil dégradent toujours la qualité de l’air ce samedi 14 juin. Mais le retour des orages devrait permettre à la pollution de s’améliorer au cours de la journée. La pollution aux multi-polluants, l’ozone et aux particules fines est la plus importante.

Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique : "Les conditions météorologiques se dégraderont progressivement, en commençant par l’ouest de la région, ce qui sera favorable à une meilleure qualité de l’air. Des poussières désertiques pourraient néanmoins encore survoler la région. La qualité de l’air devrait être majoritairement dégradée et localement mauvaise."