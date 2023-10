Panzani ouvre un nouveau chapitre de son histoire à Lyon

Numéro 1 du marché des pâtes et présent dans 85 % des cuisines françaises, Panzani vient d'inaugurer son nouveau siège à Lyon. Panzani où la folle histoire des pâtes lyonnaises.

Il y a vingt ans, Jean Panzani, expert-comptable né Giovanni de parents toscans ayant transformé son petit atelier de pâtes fraîches confectionnées dans un grenier en un fleuron industriel de plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, s'éteignait dans sa propriété de Saint-Didier-au-Mont d'Or.

Il y a quelques jours, le leader français des pâtes et de sauces, a emménagé dans son nouveau siège social, à la Part-Dieu, ouvrant un "nouveau chapitre", celle d'une entreprise entrée dans l’histoire de l’alimentaire et de la publicité.

Le siège de Panzani est situé au sommet de l'emblématique bâtiment NEW AGE, dans le quartier de la Part-Dieu, à Lyon

"Aujourd'hui, avec la réalisation de ce projet initié très rapidement après mon arrivée en septembre 2022, un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre, explique Albert Mathieu, directeur général de Panzani. Ce nouveau siège social incarne la dynamique de notre entreprise, nichée au sommet d'un édifice emblématique de Lyon, entièrement modernisé. Il est le symbole de nos ambitions de croissance et de nos engagements, situé dans le deuxième centre d’affaires de France et connecté à nos autres sites, usines et semouleries en région parisienne et à Marseille grâce à la proximité avec la gare de Part-Dieu."

Pour tout savoir sur l'histoire de Panzani, lire : Grandes sagas d'entreprises - Panzani : la folle histoire des pâtes lyonnaises