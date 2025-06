Lyon : un grand DJ Set organisé à Confluence ce samedi dès 16 heures 

Le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, lance sa saison estivale avec un grand événement musical ce samedi 14 juin de 16 heures à 23 heures.

L’été arrive dans une semaine, mais la saison estivale est d’ores est déjà lancée. Le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence organise ce samedi 14 juin un grand événement musical de 16 heures à 23 heures avec des musiques live, DJ sets et spectacles.

L’événement débutera sur les terrasses du 2e étage. Quatre artistes se succéderont aux platines pour faire vibrer les lieux aux sons house, disco, groove et tech-house. Des bars éphémères seront également installés par Fuxia et Hippopotamus. Des zones plus calmes seront à disposition des visiteurs qui pourront également profiter des offres de restauration du centre commercial. L’événement est gratuit et ouvert à tous.