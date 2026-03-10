Subvention non versées à Givors : les écologistes pressent la Région de respecter la décision de justice

Après une nouvelle décision judiciaire favorable à la Ville de Givors, le groupe Les Écologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes appelle la Région à verser rapidement les 2,4 millions d’euros de subvention promis pour un projet d’aménagement urbain.

Le bras de fer entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Givors se poursuit. Dans une décision rendue le 26 janvier 2026, et en attendant le procès en appel, le juge des référés a de nouveau donné raison à la commune dans le litige qui l’oppose à la collectivité régionale concernant le versement d’une subvention promise.

La Région s’était engagée en 2019 à accorder 2,4 millions d’euros à la Ville pour un projet d’aménagement urbain. Faute de paiement, la municipalité avait saisi la justice. En octobre 2025, le tribunal administratif avait déjà ordonné à la Région de verser cette somme. La récente décision du juge des référés confirme cette obligation dans l’attente de l’examen de l’appel.

Pour les élus écologistes, cette affaire illustre un problème plus large dans la gestion des subventions régionales sous la présidence de Laurent Wauquiez. Ils évoquent notamment d’autres litiges, comme celui opposant la Région à la commune de Saint-Fons ou encore au Théâtre Nouvelle Génération à Lyon.

Les écologistes appellent désormais l’exécutif régional à respecter ses engagements et à garantir une distribution équitable des aides publiques sur l’ensemble du territoire.

