Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône

Un homme incarcéré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône a été découvert mort lundi matin dans sa cellule. Les premiers éléments orientent vers un suicide.

Le drame s’est produit tôt ce lundi 8 décembre. Vers 8 heures, les agents pénitentiaires ont retrouvé un détenu sans vie dans sa cellule à la prison de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, les premières constatations laissent penser à une mort par pendaison.

Les circonstances exactes du décès restent toutefois à éclaircir. Comme le veut la procédure, une enquête doit être ouverte afin de confirmer les faits et d’établir avec précision le déroulé des événements.