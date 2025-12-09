Actualité
villefranche prison
Image d’illustration de la prison de Villefranche-sur-Saône. (Crédit DR)

Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône

  • par La Rédaction

    • Un homme incarcéré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône a été découvert mort lundi matin dans sa cellule. Les premiers éléments orientent vers un suicide.

    Le drame s’est produit tôt ce lundi 8 décembre. Vers 8 heures, les agents pénitentiaires ont retrouvé un détenu sans vie dans sa cellule à la prison de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, les premières constatations laissent penser à une mort par pendaison.

    Les circonstances exactes du décès restent toutefois à éclaircir. Comme le veut la procédure, une enquête doit être ouverte afin de confirmer les faits et d’établir avec précision le déroulé des événements.

    à lire également
    autopartage lyon
    Vol d'une voiture en autopartage : les voleurs retrouvés à Lyon grâce à la géolocalisation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    autopartage lyon
    Vol d'une voiture en autopartage : les voleurs retrouvés à Lyon grâce à la géolocalisation 12:44
    villefranche prison
    Un détenu retrouvé mort à la prison de Villefranche-sur-Saône 12:13
    Rhône : les travaux reprennent sur le pont de Condrieu 11:42
    edgardo greco
    L'ex-mafieux italien Edgardo Greco est mort à la prison de Lyon-Corbas 11:11
    "On se sent frustrés" : comment Jean-Michel Aulas souhaite "élever" la Fête des Lumières 10:42
    d'heure en heure
    Lyon : l'Hôtel de la Métropole évacué après un départ de feu, les pompiers sur place 10:27
    Tiffany joncour
    Une journaliste de Rue89 Lyon interdite d'accès à un meeting du RN 09:55
    Axe Rhône-Saône : un modèle renforcé proposé à l’Élysée 09:20
    Fontaines-sur-Saône : un nouveau parvis et une cour repensée au collège Jean-de-Tournes 08:44
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mardi 08:25
    panorama de Lyon
    Le repreneur en série ACI Group devant la justice à Lyon, le sort de 1600 salariés en suspens 08:07
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Go-fast depuis l'Espagne : prison ferme pour deux Lyonnais de 56 et 60 ans 07:44
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:28
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut