Selon une étude de l'INSEE, 81,5% des habitants de la région pratiquent une activité physique, avec une prédilection pour la marche, la course et l'athlétisme.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de huit personnes sur dix déclarent avoir une activité physique régulière dont 20% la pratiquent en fédération. Cela en fait la deuxième région française pour la pratique sportive et la 5e pour la détention de licences. En effet, près de 17% des habitants possèdent une licence aujourd'hui.

Une pratique sportive souvent autonome

Selon une nouvelle étude de l'INSEE publiée de mardi, la région compte 169 licences pour 1 000 habitants contre 157 pour la France. Rien qu'en 2022, plus de 1,3 millions de licences étaient délivrées par 89 fédérations sportives. Le football est de loin le sport le plus représenté avec près de 256 000 licences, soit 19 % du total. Suivent le tennis (10 %), l'équitation (6 %), le basketball (5 %) et le rugby (4 %). Cependant, la crise sanitaire a impacté les fédérations qui peinent à retrouver leur succès d'avant-covid. L'INSEE note ainsi une baisse de 2,5% entre 2017 et 2022. De plus, les disciplines d'extérieur sont particulièrement appréciées des sportifs depuis 2020. Notamment l'équitation, la chasse, la pêche, les sports nautiques et ceux urbains ou motorisés.

La crise sanitaire a fortement impacté la pratique sportive. © Injep-Medes

Cependant, les licenciés ne représentent pas la majorité des sportifs d'Auvergne-Rhône-Alpes. La plupart d'entre eux pratiquent leur discipline en autonomie, avec des prédilections différentes. Ainsi, les familles de sports les plus appréciés sont la marche, course et athlétisme (44,6 %) et les

activités de forme, gymnastique et danse (44,4 %). L'écart entre les hommes et les femmes est d'ailleurs moins grand pour la pratique autonome. Alors que seuls 32% des licences sont détenus par des femmes dans la région, elles sont 76,7% à faire du sport par elles-mêmes contre 87% pour les hommes.

Les retraités favorisent la randonnée, le vélo et les boules. © Insee

Des spécificités régionales

Malgré un socle commun, la hiérarchie des disciplines sportives varie selon les régions. L'Auvergne-Rhône-Alpes se singularise ainsi par un nombre élevé de licenciés pour la pratique des sports de boules, notamment la boule lyonnaise. Aujourd'hui, 62% des licences nationales de la discipline sont détenues dans la région. Le ski et le vol libre connaissent eux-aussi un certain engouement, tout comme les sports de montage et l'escalade. Une tendance qui s'explique par la présence deux trois massifs montagneux dans la région : les Alpes, le Jura et le Massif Central.

