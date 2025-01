Rillieux-la-Pape : les deux écoles publiques testent la tenue unique

À partir de ce lundi 13 janvier, les deux écoles publiques de Rillieux-la-Pape vont tester la tenue unique pour tous les élèves. Une première dans le Rhône.

Des séances d'essayage inhabituelles. À partir de ce lundi 13 janvier, les écoliers de Rillieux-la-Pape porteront une tenue unique à l'école. Deux groupes scolaires sont concernés : les écoles élémentaire et maternelle Les Charmilles (située en Rep+) et Paul Chevallier.

Des kits composés de quatre t-shirts, deux sweats et deux polos seront fournis aux élèves du CP au CM2 par la mairie. Des vêtements bleu foncé avec le logo de la ville de Rillieux, le nom de l'établissement scolaire et un ruban bleu-blanc-rouge au revers de la manche droite. Une entreprise elle-même installée à Rillieux a réalisé le design et le stylisme de ces vêtements.

"Les enfants n’auront qu’un seul kit. Pour les parents souhaitant un kit ou des vêtements supplémentaires, cela sera à leur charge", précise la ville de Rillieux sur sa page Facebook.

Lire aussi : Violences à Rillieux-la-Pape : un collectif dénonce les menaces d'expulsion du maire

Deux journées d'essayages

Deux journées d'essayages sont prévues par école : lundi 13 et mardi 14 janvier pour Paul Chevallier, jeudi 16 et vendredi 17 janvier pour Les Charmilles. Tous les enfants devraient ensuite en être équipés, au plus tard au retour des vacances de février. L'expérimentation durera jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Une mesure prise dans une volonté de "renforcer la cohésion entre les élèves", a indiqué l’adjointe aux affaires scolaires, Catherine Dupuy à nos confrères du Progrès.

Et selon l'adjointe, les équipes éducatives et les parents d'élèves eux-mêmes ont participé à la décision. "Le choix des tenues a été unanime de la part des parents", a-t-elle terminé.