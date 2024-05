Voie de covoiturage sur la A7 : la vitesse maximale rehaussée à 70 km/h

Après une première expérimentation à 50 km/h peu concluante, la vitesse maximale autorisée sur l'A7 est rehaussée à 70 km/h.

Le maire de Vienne a obtenu gain de cause, lui qui avait dénoncé un changement "incompréhensible et idiot". La direction interdépartementale des routes Centre-est a décidé de rehausser la vitesse maximale sur l'autoroute A7 entre Ternay et Feyzin à 70 km/h, après l'avoir abaissée à 50 km/h pour accompagner la mise en place d'une voie de covoiturage.

90 km/h lorsque la voie réservée n'est pas activée

"Cette vitesse a été initialement choisie pour assurer la sécurité des usagers en réduisant le différentiel de vitesse entre d'une part les deux files de droite, potentiellement congestionnées, et d'autre part la voie réservée où le trafic se veut plus fluide et donc plus rapide", indiquent les services de l'Etat.

Mais après une première évaluation, "les différentiels de vitesse sus-mentionnés ne sont pas significatifs. Ainsi, au regard de ces premiers éléments, une nouvelle phase d'expérimentation sera faite avec une vitesse maximale autorisée portée à 70 km/h", dès le 21 mai.

A noter que cette limitation n'est appliquée que du lundi au vendredi entre 7 h et 9 h 30, heures d'activation de la voie réservée. De façon permanente, la vitesse est désormais abaissée à 90 km/h au lieu des 110 km/h habituels sur toute la section terminale de l'autoroute A7.

