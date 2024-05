L'Olympique lyonnais dévoile son nouveau maillot domicile pour 2024-2025

L'OL a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.

L'Olympique lyonnais a officialisé le design de son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Il sera porté dès vendredi par les joueuses du club lors de la finale du Championnat de France entre l'OL et le PSG.

Les joueurs de l'équipes masculine arboreront quant à eux le nouveau maillot dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1 contre Strasbourg. La nouvelle tunique met à l'honneur le Rhône et la Saône représentés par les deux bandes centrales.

À l'image du fleuve et de son affluent, deux bandes rouge et bleue partent du col en V de la tunique. La Saône se révèle alors en rouge et le Rhône en bleu. Les lignes descendent côte à côte le long du maillot jusqu'à s'estomper et ne former plus qu'un au centre, symbolisant la Confluence comme emblème de la ville", indique le communiqué de l'OL.