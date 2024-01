À Lyon, l’activation des radars de covoiturage attendra encore "1 à 2 mois"

Installés aux entrées de la M6 et la M7 à l’automne 2023, les deux radars de covoiturage de Lyon tardent à entrer en service. Ils ne devraient pas être opérationnels avant encore 1 à 2 mois.

Attendus de pied ferme par l’exécutif de la Métropole de Lyon depuis plusieurs années, les radars permettant de contrôler le respect des voies de covoiturages installées aux entrées de Lyon, sur la M7 et la M6, ont fait leur apparition à l’automne 2023. Depuis, les deux radars de covoiturage tardent toutefois à entrer en service. "On attend une étape de la part de l’État, qui doit définir l’arrêté réglementaire unique, c’est à dire la façon dont on va les utiliser", justifie Pierre Soulard, le directeur des infrastructures et de l'exploitation des mobilités pour la Métropole de Lyon.

Lire aussi : La Métropole de Lyon presse l’État pour obtenir une cinquantaine de radars

Un contrôle par "échantillonnage"

Alors que leur mise en service était initialement attendue pour le début d’année 2024, il faudra a priori attendre encore quelques semaines pour les voir entrer en service. D’après Pierre Soulard, leur activation pourrait intervenir dans les "un ou deux mois qui viennent". Mercredi 31 janvier, lors d’une conférence de presse sur l’évolution des mobilités dans la Métropole de Lyon, au moment d’évoquer le sujet, Bruno Bernard, le président de la collectivité, confiait "j’espère que ça aura un impact pour qu’il y ait plus de gens qui fassent du covoiturage. L’objectif il est là. Ce n’est pas de créer des bouchons ni de mettre des amendes".

"L’objectif ce n’est pas de verbaliser pour verbaliser, la seule peur de verbaliser devrait pouvoir suffire pour avoir un effet" Pierre Soulard, directeur des infrastructures et de l'exploitation des mobilités pour la Métropole de Lyon

Ce que confirme Pierre Soulard, en expliquant que lors de cette expérimentation de deux ans menée avec l’État, le contrôle se fera par "échantillonnage". Autrement dit, la collectivité n"’aura pas la possibilité de verbaliser tous les contrevenants". L’échantillonnage serait plutôt de l'ordre de 1 sur 15. "L’objectif ce n’est pas de verbaliser pour verbaliser, la seule peur de verbaliser devrait pouvoir suffire pour avoir un effet", insiste ce responsable de la Métropole de Lyon, faisant écho au président écologiste de la collectivité.

Lire aussi : Ce que l’on sait sur les radars de voies de covoiturage bientôt installés à Lyon

Techniquement, grâce à une technologie infrarouge, les deux radars pourront lire la plaque d’immatriculation du véhicule, regarder le nombre de passagers dans l’habitacle et, en cas d’infraction, envoyer l’image à un poste de contrôle. À partir de là, grâce à un accord passé entre la Métropole et la Ville de Lyon, un agent de police municipale lyonnaise sera chargé de vérifier que les personnes flashées étaient bien seules dans leur véhicule au moment de l’infraction.

Des voies actives du dimanche au vendredi

Pour rappel, du dimanche soir minuit au vendredi soir minuit, lorsque le trafic est le plus dense, les voies de gauche de la M6 et de la M7 sont réservées aux véhicules transportant au minimum deux personnes, aux véhicules Crit'Air 0, aux taxis, et aux bus express. Elles sont placées dans les deux sens de circulation sur la M6 (ex-A6), au nord de Lyon, entre l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) et celui du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie n°36) et sur la M7 (ex A7), au sud de Lyon, entre l’échangeur de Pierre Bénite et celui de Confluence.

L'emplacement des voies de covoiturage de Lyon. (Crédit DR)

Les conducteurs roulant sur cette voie réservée sans en respecter les règles s’exposeront à une amende de 90 euros, pouvant être majorée à 135 euros. À l’issue de l’expérimentation menée à Lyon, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Lille et Nantes, l’État pourra décider de pérenniser ces radars en décidant, ou non, de les homologuer.