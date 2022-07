"Vivez l'été"... et les aurores boréales à Villeurbanne ce week-end

"Vivez l’été" démarre à Villeurbanne ce samedi et se tiendra jusqu'au 27 août. Au programme: de nombreuses animations dont un spectacle sur le thème des aurores boréales.

Le rendez-vous est donné ce samedi 2 juillet pour le coup d'envoi de "Vivez l'été" à Villeurbanne, une programmation estivale avec de nombreuses animations. Du 2 juillet au 27 août, la ville de Villeurbanne propose aux habitants plusieurs évènements sportifs, culturels ou ludiques.

Des ateliers de jonglage ouverts à tous

Cette programmation a été pensée en partenariat avec les Nuits de Fourvière, le Pôle Pixel ou encore le planétarium de Vaulx-en-Velin. Les Nuits de Fourvière s'associent à la ville de Villeurbanne le temps d'un week-end ces 2 et 3 juillet. Au programme: des ateliers de jonglage, à partir de 17h, place Lazare-Goujon, animés par l’École de cirque de Lyon. Tout le monde est invité à venir apprendre un enchaînement de mouvements simples pour participer au grand flashmob jonglé organisé à l’issue des ateliers.

#Villeurbanne2022 🟢 🟡 🔴 🟣

Voici un petit avant-goût de ce qui vous attend samedi et dimanche à 22h sur la place Lazare-Goujon ! 🤩 #Borealis, un spectacle son et lumière à ne pas rater, proposé par Les Nuits de @fourviere.

👉 Programme : https://t.co/4IT3gLultP pic.twitter.com/RZfZhWMyF3 — Villeurbanne (@villeurbanne) July 1, 2022

Les aurores boréales à Villeurbanne

Vous avez toujours rêvé de voir les aurores boréales? Rendez-vous sur la place Lazare-Goujon à partir de 22h samedi et dimanche 2 et 3 juillet. Le ciel de Villeurbanne sera habité par Borealis, un spectacle de projection d'aurores boréales créé par l'artiste Dan Acher. Borealis est une œuvre militante née d’une recherche personnelle sur les métamorphoses. À l'origine, l'artiste cherchait des idées concrètes pour permettre de voir le monde différemment et a réalisé que les personnes ayant assisté à une aurore boréale étaient saisies par la dimension et le changement d’échelle.

Retrouvez toute la programmation de "Vivez l'été" ici: www.ete.villeurbanne.fr.