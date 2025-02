Selon la députée insoumise du Rhône, le Premier ministre François Bayrou, dont le nom revient dans l'affaire de violences sexuelles à Bétharram, doit démissionner.

Alors que le nom du Premier ministre François Bayrou revient avec insistance dans l'affaire des violences sexuelles à Bétharram, la députée du Rhône Anaïs Belouassa Cherifi (LFI) réclame la démission du maire de Pau, qui était selon elle au courant des faits au sein de l'institution catholique où ont été scolarisés ses enfants. "Il a menti sur un scandale d'État !" s'indigne-t-elle sur son compte X.

L'établissement est visé par 112 signalements et 72 plaintes pour viols et violences sur mineurs commis entre les années 1970 et 2010. Ces faits font l'objet d'une enquête et ont été dénoncés à la justice en 2024. François Bayrou a déclaré, mardi 11 février à l’Assemblée, n’avoir "jamais" été informé de ces violences. Ce que contredit Médiapart dans une enquête publiée le 5 février dernier. Des révélations qui ont provoquées l'indignation d'une partie de la classe politique, notamment chez les Insoumis.

Sur le réseau social X, Anaïs Belouassa Cherifi explique : "En réalité, pendant 30 ans, François Bayrou n’a rien fait pour protéger les victimes mineures. Il n’a rien fait pour accueillir la parole des victimes. Il n’a rien fait pour faire que tout ça s’arrête au sein de cet établissement". Elle demande au Premier ministre de démissionner de ses fonctions. S'il refuse, elle invite le président de la République Emmanuel Macron "à prendre ses responsabilités" et exiger la démission de François Bayrou.