Deux jeunes individus ont été interpellés par les forces de l'ordre à Vénissieux, dans la métropole de Lyon. De la drogue et des armes ont été retrouvés.

Les forces de l'ordre ont procédé à une enquête pour un trafic de stupéfiants, qui les a amenés à la saisie d'importantes quantités de drogues. Après avoir mis en place des surveillances entre le quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon et Vénissieux, un individu a été identifié. Le 11 février, au lendemain de l'ouverture de cette enquête, l'homme de 19 ans était interpellé avec 2,5 kg de résines de cannabis sur lui et placé en garde à vue.

En procédant à la perquisition de la maison d'où provenait l'individu, les enquêteurs ont découvert un autre individu, âgé de 21 ans, lui aussi interpellé. 15 kg de résines de cannabis, 8 kg d'herbe de cannabis et 1,34 kg de cocaïne ont alors été retrouvés sur les lieux. Ainsi que deux armes de poing, un fusil d'assaut, des munitions et du matériel de conditionnement et de découpe.

Dans un communiqué de presse, la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône indique que ces produits stupéfiants étaient valorisés à plus de 300 000 euros. Bien que le plus vieux des deux hommes a nié "toute participation au trafic", les mis en cause ont été présentés au parquet de Lyon vendredi 14 février en vue d'une comparution à délai différé.

