Violences policières : deux agents de la BAC jugés ce jeudi à Lyon

Le procès de deux policiers s’ouvre jeudi 22 septembre au tribunal correctionnel de Lyon. Ils sont jugés pour avoir frappé un jeune homme lors d'une manifestation il y a trois ans.

L'affaire remonte à 2019, et depuis que l'enquête a été conclue en avril 2020, le procès a déjà été renvoyé quatre fois – la dernière en avril 2022. Trois ans depuis lesquels Arthur Naciri, 26 ans aujourd'hui, attend que soient jugés les deux policiers de la Brigade anti-criminalité qui l'ont tabassé au cours d'une manifestation contre la réforme des retraites, en 2019. Ce jeudi, Jérémy M. et Sylvain P. devront s'expliquer devant la justice.

Des photos à l’appui

Le 10 décembre 2019, le jeune homme s'apprête à rejoindre une station de ski où il prenait un poste de saisonnier. Il s'arrête voir des amis à Lyon et, tombant sur la manifestation, s'y greffe. Bilan de la journée : la mâchoire fracassée et des dents en moins, dont témoignent des clichés accablants des policiers frappant Arthur Naciri et de son visage ensanglanté, captués par le photographe Baptiste Doudaine.