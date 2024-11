Le Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le 20 novembre se tiendra la Journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, le barreau de Lyon fait le point sur les conditions de détention des mineurs en région lyonnaise.

A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le barreau de Lyon fait le point sur les conditions de détention des mineurs en région lyonnaise, et plus particulièrement, sur l'établissement pénitentiaire pour mineur de Meyzieu. Au 30 septembre dernier, l'établissement comptait 126 détenus, contre 202 en 2023. Des chiffres en baisse, mais toujours trop important selon l'ordre des avocats du barreau de Lyon, expliquant dans un communiqué : "Ce ratio demeure trop important par rapport à la fonction première de l’établissement, qui est l’exécution, l’aménagement des peines et la réinsertion des mineurs."

Addictions, manque de personnel, accès compliqué aux avocats...

Le rapport témoigne de conditions de détention respectant la dignité des mineurs incarcérés, avec un taux d'incarcération en dessous de la moyenne. Mais aussi de locaux en bon état et d'un bon accès aux soins, à l'hygiène et aux activités culturelles et sportives.

Malgré tout, le barreau de Lyon tient à alerter les autorités sur certains points, notamment sur les difficultés rencontrées quant à la mise en place des temps d'éducation. Avec seulement onze heures de cours dispensés par semaine au lieu de vingt, l'Ordre des avocats du barreau de Lyon dénonce "des difficultés qui ne font qu'aggraver la rupture", empêchant les mineurs incarcérés de poursuivre un enseignement complet.

Une problématique accompagnée de trop nombreux problèmes de violence et d'addictions et d'un manque de personnel. Mais également d'un accès compliqué aux avocats, faute d'informations, ou de contacts. Des enjeux "qui ne peuvent qu'entrainer de graves atteintes aux droits des mineurs incarcérés", et face auquel le barreau alerte.

Lire aussi : Reportage dans le centre de rétention administrative 2 de Lyon : "l'état d'esprit a changé"