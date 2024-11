Le Festival du film court de Villeurbanne fêtera sa 45e édition cette année, avec une formule revue et un programme chargé.

Organisée par l'Association pour le cinéma et par le cinéma Le Zola, la 45e édition du Festival du film court de Villeurbanne revient du 12 au 17 novembre 2024. Six jours axés sur la compétition, une formule "plus courte et plus intense", selon les organisateurs. Deux compétitions internationales sont à nouveau au programme de l'événement. Les thématiques choisies sont la jeunesse et la politique.

Les diffusions des films courts en compétition auront lieu les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 novembre. Quant au jury, il sera présidé par Oussama Kheddam, qui a grandi à Villeurbanne, et vu notamment dans "Youssef Salem a du succès" ou encore la série "Family Business". La remise de prix et le passage de relais au Festival Que du Feu de Lyon sont prévus samedi 16 novembre, à partir de 19 heures, lors de la cérémonie de clôture.

Aussi, tous les jours du festival, en début d'après-midi, le public pourra rencontrer et discuter avec les réalisateurs des programmes diffusés la veille. S'ajouteront également des masterclass dans des établissements scolaires, ouvertes à tous. Le mardi, Simon Roussin et Jean-Charles Mbotti-Malolo seront au collège Môrice Leroux. Le vendredi, Oussama Kheddam sera présent au lycée Brossolette.

Tout le programme du Festival film court ici.

