Théâtre : 4 spectacles à voir en novembre à Lyon

Le retour de Jean-Philippe Daguerre à la Comédie-Odéon, deux spectacles de Joachim Latarjet, avec sa Compagnie Oh ! Oui… au théâtre de la Renaissance et une création du metteur en scène Étienne Gaudillère au théâtre de Vénissieux : voici 4 spectacles à voir au mois de novembre

© Paul Bourdrel

Le Petit Coiffeur

Après l’immense succès connu avec Adieu Monsieur Haffmann, la Comédie-Odéon présente une nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, Le Petit Coiffeur, portée par une formidable distribution lyonnaise. On y retrouve un contexte historique parfaitement restitué (celui des tensions et règlements de comptes après la Libération), une émotion à fleur de peau, un suspense savamment entretenu et un brin d’humour pour alléger les situations les plus mélodramatiques. Courez-y !

Jusqu’au 11 janvier 2025 à la Comédie-Odéon

Frankenstein

Au cours d’un ciné-concert endiablé, où sera projeté le film Frankenstein, réalisé en 1931, Joachim Latarjet et Julien Reboux, tous deux musiciens multi-instrumentistes et créateurs sonores, réveillent d’entre les morts le monstre mélancolique et esseulé, sorti de l’imaginaire de l’écrivaine Mary Shelley.

Le 20 novembre au théâtre de la Renaissance

Le Joueur de flûte

Joachim Latarjet, auteur, compositeur et metteur en scène, adapte le conte traditionnel des frères Grimm et le transforme en un puissant récit social contemporain, dans lequel la musique devient un rempart contre la bêtise et la lâcheté humaines.

Le 22 novembre au théâtre de la Renaissance

© Marie Charbonnier

Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?

Décidément cette création engagée connaît un énorme succès. Après sa création au théâtre du Point-du-Jour, le spectacle a été repris au théâtre de la Croix Rousse et dans d’autres lieux. On le retrouve le 15 novembre à Vénissieux. Le metteur en scène Étienne Gaudillère, fidèle à son exploration de la scène médiatique et cinématographique, a conçu un spectacle extrêmement documenté avec la journaliste Giulia Foïs, animatrice de l’émission féministe “En marge” sur France Inter et autrice du récit autobiographique Je suis une sur deux.

Le 15 novembre au théâtre de Vénissieux