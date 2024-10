Clôturé dimanche 20 octobre, le festival Lumière, qui fêtait ses 15 ans cette année, prolonge le plaisir jusqu'au 21 novembre dans la salle de cinéma de l'Institut Lumière de Lyon.

Après avoir soufflé sa 15e bougie, le festival Lumière de la Métropole et la Ville de Lyon se remet doucement de ses émotions, partagées lors des hommages rendus à Michel Blanc puis Alain Delon ou encore lors des prix décernés à Costa-Gravas et Isabelle Huppert. Au total, 157 films ont été diffusés dans la Métropole de Lyon.

Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps ou l'occasion de fouler les salles de cinéma lyonnaises pour (re)découvrir ces films, sachez qu'il n'est pas trop tard. Jusqu'au 21 novembre prochain, les organisateurs jouent les prolongations. Plusieurs films sont (re)diffusés depuis ce mercredi dans la salle de cinéma du hangar du Premier-film, à l'Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon.

En voilà une liste non exhaustive : Mommy de Xavier Dolan les vendredi 1er et samedi 16 novembre, Sicario de Denis Villeneuve, dans lequel joue l'acteur Benicio del Toro, présent à la cérémonie d'ouverture du festival, L'Aveu de Costa-Gravas, les mardi 5 et samedi 16 novembre, ou encore La Pianiste avec la lauréate Isabelle Huppert.

Le Train sifflera trois fois de Fred Zinnemann sera diffusé le 27 octobre et le 21 novembre, dernier jour de diffusion des films du festival. Les classiques tels que Les Evadés ou Seven seront eux aussi à nouveau dans la salle de cinéma.

La programmation complète est à retrouver sur le site de l'Institut Lumière.

